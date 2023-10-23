شقتك في التجمع بـ15% مقدم وفترة سداد 10 سنوات.. التفاصيل الآن

يوفر بنك التعمير والإسكان، المملوك للدولة، مشروعات سكنية مختلفة تناسب العديد من المواطنين، من بينها 711 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة، وتحديداً في منطقة المستثمرين الشمالية، عبارة عن كمبوند سكني، يطلق عليه اسم «أكاسيا».

تفاصيل المشروع السكني في التجمع الخامس

وبحسب الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، يمكن التقديم في الكمبوند السكني بالتجمع الخامس بسداد 15% من قيمة الوحدة مقدم حجز، ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

ويوفر المشروع السكني في منطقة المستثمرين الشمالية العديد من الخدمات المركزية، تشمل مسجداً، ومركزاً تجارياً وإدارياً، ومركزاً ثقافياً واجتماعياً، بالإضافة إلى أن الوحدات السكنية تتميز بالواجهات العصرية، وتشطيبات داخلية راقية، وإمكانية الاستلام فوري، كما أنها مزودة بمصاعد.

مساحات الكمباوند السكني اكاسيا من بنك التعمير

وبالنسبة للمساحات، يتوفر بالمشروع عدد 3 نماذج «السندس، العلياء، الروضة»، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 156 إلى 310 أمتار مربعة، وجميع العمارات عبارة عن دور أرضي و4 أدوار متكررة.

كما تتمتع الوحدات السكنية، بالنسبة للدور الأرضي، وفقاً لما نشره بنك التعمير والإسكان عبر موقعه الرسمي، بحديقة خاصة، وبمدخل خاص.