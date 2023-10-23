«الصحة الفلسطينية»: 5182 شهيدا و17 ألفا و101 مصاب في غزة والضفة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الجاري، حيث ارتقى نحو 5182 شهيداً و17101 مصاباً، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

شهداء قطاع غزة والضفة الغربية

وأضافت الوزارة، أن منذ العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، حيث وصل عدد الشهداء لنحو 5087 في قطاع غزة، بينما وصل عدد الجرحي لحوالي 15273 جريحًا، بينما وصل عدد الشهداء في الضفة الغربية لنحو 95 شهيدًا، بينما المصابون وصل عددهم لحوالي 1828 مصابا.

وجاءت أغلب نسب الشهداء من الأطفال والسيدات وكبار السن، حيث وصلت لنحو 70%، حيث ارتقى نحو 1903 أطفال شهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، فيما وصل عدد الشهيدات إلى 1024، بينما كبار السن والمسنين نحو 187 شهيدا.

خروج مستشفيات من الخدمة بسبب القصف

وأوضح بيان الوزارة أن 20 مستشفى في قطاع غزة، و65% من منشآت الرعاية الصحية الأولية توقفت عن العمل.

وأشارت إلى أن 3 مستشفيات إضافية خرجت عن الخدمة، ليرتفع عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل نتيجة القصف أو نفاد الوقود إلى 10 مستشفيات من أصل 35 في قطاع غزة، ما يشكل نسبته 28%، وأن 10600 لتر من الوقود تم تأمينها من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأونروا إلى مستشفى الشفاء.

النازحون في قطاع غزة

وقدَّرت وزارة الصحة عدد النازحين في قطاع غزة بنحو مليون وأربعمئة ألف مواطن، بواقع 685000 نزحوا لدى عائلات أخرى، و565 ألفا نزحوا في 148 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، و101000 في المساجد والكنائس والأماكن العامة، 70000 في 67 مدرسة حكومية.

وجاء في التقرير أن الاحتلال هدد مليونا ومئة ألف مواطن بمغادرة أماكن سكنهم في مناطق شمال قطاع غزة، والتوجه إلى المناطق الجنوبية.