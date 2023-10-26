هزات أرضية تضرب عدّة مناطق حول العالم بينها «جزيرة البطريق الملكي»

شهدت عدّة دول خلال الساعات القليلة الماضية، هزات أرضية تراوحت قوتها بين 2.1 و5.9 درجة على مقياس ريختر، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

ونرصد في التقرير التالي، أبرز الهزات الارضية والزلازل التي تعرضت لها عدّة دول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، كما يلي.

إيطاليا:

تعرض جنوب إيطاليا لهزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، وعلى مسافة 62 كيلومترا شمال شرق مدينة فوجا عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم ذاته.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة الأرضية على عمق 11 كيلومترا.

زلزال بقوة 5.9 درجة جزيرة ماكواري

جزيرة البطريق الملكي

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، غرب جزيرة ماكواري جنوب غرب المحيط الهادي، وبعمق 10 كيلومترات، وفقا لما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتقع جزيرة ماكواري ضمن الحدود السياسية لأستراليا، وتعد موطنا طبيعيا لفصيلة البطريق الملكي.

تركيا:

ضربت هزة أرضية بقوة 2.4 درجة، شرق تركيا اليوم، وقعت بؤرتها على مسافة 49 كيلومترا شرق مدينة ملطية، بمنطقة شرق الأناضول، فيما بلغ عمقها 5 كيلومترات.

بؤرة هزة أرضية باليونان شمال مدينة كياتو

اليونان:

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وبعمق 5 كيلومترات، وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ البؤرة وقعت على مسافة 22 كيلومترا شمال مدينة كياتو بشبه جزيرة بيلوبونيز.

إيران:

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غرب إيران، بعمق 10 كيلومترات، وفق ما ذكرت وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانية.

وأوضح مركز رصد الزلازل الوطني الإيراني، أنّ بؤرة الهزة الأرضية وقعت عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.75 والطول الشرقي 45.54 درجة، وفق ما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.