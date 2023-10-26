تكريم المتفوقين بمدرسة ترسا في القليوبية

نظمت مدرسة ترسا الثانوية المشتركة بإدارة قها التعليمية في محافظة القليوبية حفلا لتكريم المتفوقين بالثانوية العامة بالمدرسة وعددهم 33 طالبا وطالبة.

المشاركة المجتمعية

قالت نادية أبو سريع عبد المؤمن مدير المدرسة، إن الحفل حضره النائب احمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وأعضاء مجلس الأمناء بالمدرسة برئاسة حسن البدوي رئيس المجلس وأسرة المشاركة المجتمعية والحاج محمود البدوي عمدة القرية.

تكريم الطلاب المتفوقين

وكرم رئيس اتصالات النواب ومديرة المدرسة ورئيس مجلس الأمناء الطلاب المتفوقين بإعطاء كلا منهم شهادة تقدير ودرع التفوق وباور بانك .

أكد رئيس اتصالات بالنواب أن التفوق هو عنوان الإتقان والتميز في كافه مجالات الحياة لبناء مستقبل زاهر للأجيال الحالية والقادمة، لافتا إلى انه يعقد لقاءا مفتوحا مع الطلاب قريبا يتحدث فيه عن الرقمنة ومصر الحديثة ومدى اهتمام الدولة المصرية والرئيس السيسي بالتقدم نحو الرقمنة لتقليل التدخل البشرى في عمل الحكومة لبناء مصر الرقمية وميكنة كافة القطاعات الحكومية.