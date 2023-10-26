الطرق العملاقة بالوادي الجديد.. تنهي عزلة المحافظة وتختصر المسافات وتسهل نقل البضائع

تنمية شاملة حققتها الدولة فى دعم وتطوير منظومة أطول طرق فى مصر تربط الوادى الجديد بكافة المحافظات مع تقليل المسافات وعدد ساعات السفر على الطرق السريعة، وتستحوذ ملفات الطرق القومية التى يتم تنفيذها بالمحافظة، على أكبر ميزانية للطرق فى خطة الدولة وصلت إلى 29 مليار جنيه، واستفاد منها آلاف المواطنين بالمحافظة، حيث وفرت الكثير من الوقت على المسافرين من وإلى المحافظة.

محور «تنيدة - منفلوط» اختصر الطريق إلى 4 ساعات بدلاً من 6 ساعات

خالد أبوعمرو، من أبناء مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، قال لـ«الوطن»، إنّ السكان يعانون منذ سنوات طويلة من طول الوقت المستغرق للوصول لمحافظة أسيوط ويصل إلى 6 ساعات: «الأمر اختلف بعد إنشاء محور (تنيدة - منفلوط)، والذى اختصر الطريق إلى 4 ساعات بدلاً من 6 ساعات، وسهَّل وصول المرضى إلى محافظة أسيوط فى أسرع وقت ممكن لتلقى العلاج».

وأضاف أيمن الجوهرى، من أبناء مركز الفرافرة، لـ«الوطن»، أنّ الدولة حققت إنجازاً غير مسبوق بزيادة رقعة التنمية فى مصر، وحازت محافظة الوادي الجديد نصيب الأسد منها.

وطالت يد التنمية مركز الفرافرة بمشروعات «حياة كريمة» وشبكة الطرق العملاقة: «كان أبناء مركز الفرافرة يعانون أشد المعاناة من السفر لمحافظة أسيوط، حيث يضطرون إلى قصد مركز الداخلة الذى يبعد 450 كيلو، ومن ثم الوصول إلى محافظة أسيوط».

ولفت إلى أن المشروع العملاق ربط الفرافرة بديروط بطول 310 كيلومترات، واختصر المسافة فيما بينها بنسبة 70% بدلاً من الطريق الحالى الذى يمر على الداخلة ثم الخارجة ثم أسيوط، مشيراً إلى أن الطريق سهَّل عملية نقل البضائع وأحدث رواجاً اقتصادياً وسياحياً، بالإضافة لإقامة مجتمعات عمرانية وقرى جديدة على جانبَيه تجذب المواطنين من وادى النيل المكتظ بسكانه.

اللواء مهندس هشام محمد عبدالسلام، رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد، قال فى تصريح لـ«الوطن»، إنّ مشروعات الطرق تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى تعد إنجازاً حقيقياً ربط محافظة الوادى الجديد بوادى النيل.

وأشار إلى أن المحافظة قد تكون بوابة لضمان الأمن الغذائى المصرى لتوافر مساحات شاسعة من الأراضى، بالإضافة إلى أنها تمثل ثلث مساحة مصر، ولم تكن تتحقق التنمية الشاملة بمحافظة الوادى الجديد دون وجود طرق حديثة تسهل حركة النقل وتشجع الاستثمار فى الأنشطة المختلفة على مستوى المحافظة، كما تم الانتهاء من طريق «الفرافرة - ديروط» بطول 310 كيلومترات، وهو الطريق الذى يربط مركز الفرافرة بالوادى الجديد بمحافظة أسيوط بإجمالى تكلفة 2 مليار جنيه.

وأوضح «عبدالسلام» أنه استكمالاً لسلسلة الطرق القومية فى محافظ الوادى الجديد تم إنشاء طريق «تنيدة بمركز بلاط - منفلوط بمحافظة أسيوط»، بطول 280 كيلومتراً، حيث تم رصف الطريق بالكامل وجرى توفير كافة الخدمات اللوجيستية من أبراج محمول وخدمات طوارئ، إلى جانب إنشاء طريق «الخارجة بالوادى الجديد وصولاً إلى قرية الكوامل بمحافظة سوهاج»، والذى يصل طوله إلى 145 كيلومتراً، وهو من أهم الطرق التى ستحدث نقلة نوعية فى التنمية بمحافظة الوادى الجديد.

وأكد رئيس جهاز تعمير الوادى الجديد أن التنمية الشاملة التى ستحدث عقب الانتهاء من إنشاء تلك الطرق القومية وبالأخص طريقاً «تنيدة - منفلوط» و«الخارجة -سوهاج»، ستُحدث طفرة، حيث تم وضع خطة مدروسة لإعادة رسم التنمية فى النصف الآخر من مساحة مصر والتى تمثل 44.9% من مساحتها، مشيراً إلى أن طريق «تنيدة - منفلوط» سيُسهم فى سرعة نقل منتجات شرق العوينات الزراعية المقامة على 190 ألف فدان مباشرة إلى وسط الصعيد، ومنها إلى موانئ التصدير فى سفاجا بالبحر الأحمر شرقاً وميناء العين السخنة.

ولفت إلى أن طريق «تنيدة - منفلوط» يختصر المسافة إلى أسيوط بدلاً من 6 ساعات إلى 3 ساعات، وهو ما يعتبره أهالى مركزى الداخلة وبلاط طفرة جديدة للتنمية توفر استهلاك الوقود وتضمن سلامة البشر على الطرق.

«الخارجة - درب الأربعين» يخدم أكثر من 20 تجمعاً سكنياً

مشيراً إلى أن الطريق شهد عدداً من المشروعات الزراعية للأفراد والشركات بمساحات كبيرة ضمن خطط استغلال المساحات الكبيرة فى تأمين الغذاء للأجيال الجديدة، كما يخدم طريق «الخارجة - سوهاج» التنمية على طول طريق «الخارجة - درب الأربعين»، وصولاً إلى منطقة توشكى والعوينات جنوب غرب مصر، ويخدم أكثر من 20 تجمعاً سكنياً فى القرى على طول الطريق، مضيفاً أن أبناء محافظة سوهاج استقروا فى محافظة الوادى الجديد فى فترة الستينات، عندما أعلن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر البدء فى إعمار المحافظة: «أهالى قرى جنوب مركز الخارجة وباريس لهم جذور وأصول مرتبطة بأبناء عمومتهم فى سوهاج، وهو ما سيزيد من مشروع الجذب السكانى إلى تلك المنطقة الواعدة.