19 يوما كافية لإرباك تل أبيب.. انهيار اقتصاد إسرائيل جراء العدوان على غزة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «انهيار اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي جراء العدوان على قطاع غزة».

وذكر التقرير، أن 19 يوما كانت كافية لإرباك تل أبيب، ورغم الفاتورة الضخمة التي يتكبدها أهالي قطاع غزة واستشهاد ما يقارب 6 آلاف شخص، إلا أن حكومة بنيامين نتنياهو، في حالة انهيار اقتصادي وخسائر لا يمكن إنكارها.

خسائر إسرائيلية باهظة

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني العالمية نظرتها المستقبلية لاقتصاد دولة الاحتلال التي تتكبد خسائر اقتصادية باهظة وعبرت إحدى الوكالات الدولية نظرتها المستقبلية لدولة الاحتلال من مستقر إلى سلبية، مشيرةً إلى أن الحرب ستظل مركزة في قطاع غزة لكن هناك مخاطر انتشارها بشكل أوسع مع تأثير أكثر وضوحا على الاقتصاد والوضع الأمني في إسرائيل.

«موديز» تضع تصنيف ديون إسرائيل قيد المراجعة

ووضعت وكالة «موديز»، الأسبوع الماضي، تصنيف ديون إسرائيل قيد المراجعة لخفض التصنيف، ووضعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال تحت المراقبة السلبية، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية.