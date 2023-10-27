هزات أرضية تضرب عدة دول حول العالم.. أبرزها فرنسا وروسيا

شهد عدد من الدول حول العالم، خلال الساعات الماضية، هزات أرضية تراوحت قوتها بين 2.2 و4.9 درجة على مقياس ريختر، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار مادية أو بشرية.

ونرصد في التقرير التالي أهم الهزات التي شهدتها الدول حول العالم:

فرنسا:

ضربت هزة ارضية بقوة 2.2 درجة على مقاس ريختر فرنسا، بعمق 5 كيلومترات، وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت فرنسا على مسافة 179 كيلومترا من بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة تور وسط غرب فرنسا.

هزة أرضية تضرب روسيا

وضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر، شمال شرق مدينة أوزيرنوفسكي بروسيا على عمق 139 كيلومترًا، وفقا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأظهرت بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 98 كيلومترًا شمال شرق مدينة أوزيرنوفسكي الروسية.

وفي وسط تركيا، ضربت هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 5 كيلومترات، وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إنّ البؤرة وقعت على مسافة 11 كيلومترا شرق بهشة.

هزة أرضية في اليونان

أظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع هزة أرضية باليونان بلغت قوتها 3 درجات، وعلى عمق 5 كيلومترات، مشيرا إلى وقوع البؤرة على مسافة 37 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من باتراس المدينة الواقعة غرب البلاد.

هزة أرضية تضرب مدينة سالتا الأرجنتينية

كما ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، مدينة سالتا الأرجنتنية وعلى مسافة 196 كيلومترا غرب مدينة سان سلفادور دي خوخوي شمال غرب البلاد، وقال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، إنّ بؤرة الهزة وقعت على عمق 178 كيلومترًا.