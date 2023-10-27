استحداث عيادات مسائية تخصصية بمراكز الصحة في بنها.. اعرف المواعيد

أعلن الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، تفعيل العيادات المسائية التخصصية بجميع وحدات ومراكز الرعاية الأولية، بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار اليوم، ومن أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية بالقليوبية.

مواعيد العيادات المسائية ببنها

أوضح الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لـ«الوطن»، أنه بالتنسيق مع الدكتورة عزة صابري مديرة الإدارة الصحية ببنها، تقرر تشغيل العيادات التالية فترة مسائية كالتالي:

- منشأة بنها تم تفعيل العيادات التخصصية المسائية بوحدات إدارة بنها تخصص أطفال من 2 ظهرا إلى 4 عصرا أيام الأحد والأربعاء.

- سندنهور تخصص أطفال من 2 ظهرا إلى 4 عصرا أيام الأحد والثلاثاء.

- جمجرة الجديدة تخصص باطنة وأطفال من 2 ظهرا إلى 4 عصرا أيام الاثنين والأربعاء.

- شبلنجة تخصص باطنة من 2 ظهرا إلى 4 عصرا أيام الاثنين والخميس.

- بتمدة تخصص باطنة من 2 ظهرا إلى 4 عصرا أيام الاثنين والخميس.

- الرملة تخصص أطفال من 2 ظهرا إلى 4 عصرا أيام السبت والأربعاء.

- بطا تخصص باطنة من 2 ظهرا إلى 4 عصرا أيام السبت والثلاثاء.

معا نحو صحة أفضل

أضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية لـ«الوطن»، أن تشغيل العيادات المسائية بمراكز الإدارة الصحية ببنها تأتي تحت شعار «معا نحو صحة أفضل» في تحسين الخدمة للمواطنين.

في سياق متصل، تفقدت الدكتورة رباب عبد الحليم مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالقليوبية اليوم عددًا من الوحدات الصحية التابعة لإدارة بنها يرافقها مروة فتحي مفتشة تمريض رعاية أساسية، وأثناء المرور تم التأكد من تواجد الفريق النوباتجي والتأكد من توافر أدوية ومستلزمات غرفة الطوارئ، كما تم التأكد من صحة خط سير عملية تعقيم الآلات والتأكد من نظافة الوحدات الصحية.