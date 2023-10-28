ميناء دمياط يسجل أرقاما قياسية.. صادرات بـ32 ألف طن وواردات بـ44 ألف طن

شهد ميناء دمياط حركة ملاحية نشطة إذ سجل أرقاما قياسية خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرت 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 39 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32944 طنا تشمل 3366 طن رمل و5200 طن يوريا و13978 طن ملح معبأ و2800 طن علف و3500 طن مولاس و4100 أطنان بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44106 أطنان تشمل 9867 طن خردة و9740 طن ذرة و2500 طن أبلاكاش و1015 طن حديد و991 طن خشب زان و6041 طن فول صويا و12932 طن قمح و1020 طن بضائع متنوعة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1041 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 293 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1911 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 53826 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 425155 طنًا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2573 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف و كوم أبو راضي، وقطار بعد أن فرغت 25 حاوية 40 قدم متجه إلى الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2914 شاحنة.