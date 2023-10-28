إيناس عز الدين تطلب الدعاء لوالدها: يمر بأزمة صحية صعبة

يمر والد الفنانة إيناس عزالدين، بأزمة صحية حرجة استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات، ودخوله غرفة العمليات وخضوعه لجراحة عاجلة، وذلك حسب ما أعلنت ابنته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وأوضحت الفنانة إيناس عزالدين، أنَّ والدها يتواجد حاليًا بغرفة العمليات، ويمر بأزمة صحية صعبة، وتأكيدها أنها تعيش حالة من الحزن والوجع بسبب ما يمر به والدها.

والد إيناس عزالدين في المستشفى

وطالبت جمهورها ومتابعيها بضرورة الدعاء لوالدها، لتجاوزه هذه الأزمة سريعًا، وأن يسترد صحته وعافيته في أقرب وقت «اللهم إنِ استودعتك أبي، اللهم أجبر قلبي بشفائه، اللهم إنِ أحببته أكثر من حبي لنفسي».

أصيب بجلطة في المخ من 3 سنوات

وكان والد الفنانة إيناس عزالدين، قد أصيب منذ نحو 3 أعوام بجلطة في المخ استدعت نقله إلى إحدى المستشفيات، والتي أثرت على حركته فيما بعد.