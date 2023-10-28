عميد علوم سياسية السويس: الرئيس السيسي يحقق التوازن بين الداخل والخارج

قال الدكتور جمال سلامة، عميد جامعة العلوم السياسية بجامعة السويس، إن التوازن الذي يقوم به الرئيس السيسي من خلال اهتمامه بالشأن الداخلي والخارجي يؤكد أنه يؤدي واجباته تجاه دولته وشعبه، ويعرف جيدا قيمة ودور مصر المحوري في المنطقة، وبالرغم من كل المجهودات التي يقوم بها إلا أنه يتابع الشأن الداخلي بصورة تعكس عمق رؤيته وسياسته الخاصة.

أهمية القضايا الداخلية

وأكد سلامة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي يدرك أن الداخل به عديد من القضايا التي لا يجب الالتفات عنها، حتى لا تتصاعد وهذا بالفعل ما يقوم به الرئيس، وظهر ذلك في ملتقى الصناعات اليوم، ومدى اهتمامه بهذا الملف الذي يعتبر واحدا من أهم الملفات الداخلية لأنها تؤثر على الاقتصاد بشكل كبير.

ارتباط الشأنين الداخلي والخارجي

وأشار إلى أن الشأنين الداخلي والخارجي مرتبطان معا بصورة وثيقة، وأي أحداث خارجية تؤثر على الداخل بصورة كبيرة، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، لأنها تؤثر على الشؤون الداخلية للدول حتى إذا لم يكن بشكل مباشر، وهذا أمر تعلمه القيادة السياسية بشكل كبير وتحاول أن تتلاشاه وتتعامل معه بحكمة، وعدم إهمال أي قضية سواء في الشأنين الداخلي أو الخارجي، مؤكدا على الدور المحوري الذي تقوم به مصر في حل الأزمة الفلسطينية على مدار الأيام الماضية.