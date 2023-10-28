أمين الفتوى: يجب تجنب الأخ المؤذي بقدر الإمكان لتلافي ضرره

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال، هل يجوز مقاطعة الأخ المؤذي؟.

تجنب أخاك المؤذي بدون خصومة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم السبت، إنه عليك تجنب أخيك المؤذي بقدر إمكانية لتلافي ضرره، من غير خصومة ولا قطيعة.

وتابع إن صلة الرحم عبادة عظيمة ولكنها ليست بالضرورة أن يكون هناك انسجام تام بين الأقارب وكثرة الزيارات وما شابه، لكنها تكون أيضا في حدود لا ضرر ولا ضرار.