أمين الفتوى بدار الإفتاء: الإسلام أعز المرأة وأعطاها حقها

أجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة حول حال المرأة قبل الإسلام وكيف أعزها الإسلام؟

معاملة المرأة في الجاهلية

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس إن العرب في الجاهلية كانوا ينظرون إلى المرأة على أنها متاع من الأمتعة التي يمتلكونها، ويرون أنه ليس لها حق في الإرث، وليس للطلاق عدد محدود، وكان العرب إذا مات الرجل وله زوجة وأولاد من غيرها كان الولد الأكبر أحق بزوجة أبيه .

حقوق المرأة في الإسلام

وأضاف: «بعد أن جاء الإسلام رفع من شأنها وقدّرها وجعل لها المقام الأول في البيت، وقام بإعطائها حقها بالورث، وأوجب العدل بينها وبين الرجل في كل أمور الدنيا».