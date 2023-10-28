مستقبل وطن: تقرير فورين بوليسي يؤكد تمكن مصر من نقل رؤيتها للعالم

قال النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن موقف الدولة المصرية برئاسة وقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، مكنها من أن تكشف عن مقدار وقوة مصر الحقيقية، وأن الدولة تتحلى بالرشد والحكمة فضلا عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه نظرة مستقبلة للأحداث.

قرارات الرئيس خلال هذه الفترة تؤكد أن سياسة مصر تقوم على العدل

وأشار في تصريح خاص لـ«الوطن»، معلقا على تقرير صحيفة فورين بوليسي، إلى أنه لا يمكن للعالم أن يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دون مصر، وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال هذه الفترة الحساسة، تؤكد أن سياسة الدولة المصرية تقوم على العدل، وأضاف: «إن تحليل الرئيس للموقف دقيق وعادل، فضلا عن أن سياسة مصر الخارجية تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في أي شؤون داخلية للدول تحت أي ظرف».

ولفت إلى الجهود المصرية المبذولة في سبيل الحفاظ على أمنها القومي وكذا أمن المنطقة كلها، فضلا عن أن القضية الفلسطينية، قضية محورية بالنسبة لمصر، وخط أحمر، وهو ما أكد عليه الرئيس في العديد من الخطابات خاصة خلال الفترة الأخيرة.

نقل الرؤية المصرية للعالم كله

وأشار إلى أن الرئيس السيسي نجح في نقل الرؤية المصرية حول القضية الفلسطينية للعالم أجمع، وجعل الجميع يقتنع بها نظرا لكونها رؤية تسعى إلى تحقيق سلام حقيقي، فإن زيادة تصعيد الأوضاع يحول المنطقة إلى بؤرة مشتعلة في العالم، وتنقل الصراع إلى منطقة جديدة، ومن شأن ذلك أن يؤثر بالسلب على كافة دول المنطقة وليس دول الجوار فقط.

وأضاف أن تداعيات ما يحصل الآن في قطاع غزة، والعمل على تصفية القضية من خلال الإبادة الجماعية والتصفية العرقية، يؤثر بالسلب على العالم كله، خاصة في ظل وجود أزمة اقتصادية عالمية، وفتح صراع جديد بالمنطقة يعود بالسلب على كل دول العالم، وقال إنه لا بد من تبني الرؤية المصرية تجاه القضية، موضحا أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو حل الدولتين وأن يكون هناك دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.