أستاذ علاقات دولية: إصرار إسرائيل على العملية العسكرية في غزة يعبر عن ضعفها

قال الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، إن إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على العملية العسكرية في غزة هي مدفوعة بفكرة الانتقام، وهذا يعبر عن ضعف وليس قوة، فالدول الكبيرة والرشيدة، حتى عندما تتعرض لضربة عسكرية كما حدث في 7 أكتوبر الجاري، يكون الأمر محسوبًا وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

رد فعل إسرائيل يتجاوز كل الأعراف

وأضاف «سمير»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن ما تقوم به إسرائيل تملكه روح الخوف والانتقام ويتجاوز كل الأعراف الدولية حتى في رد الفعل، والرئيس عبدالفتاح السيسي أول من أشار إلى هذه النقطة عندما التقى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن حيث قال له إن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز كثيرا أي رد فعل عما جرى في يوم 7 أكتوبر.

غياب المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن

وأوضح أن هناك صفحة مفقودة وهي المحكمة الجنائية الدولية، وللأسف حتى الآن لم نسمع صوت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعلق حتى على ما يجري في قطاع غزة، وعندما جرى نقل فقط 30 طفلًا من شرق أوكرانيا إلى روسيا اتهمت المحكمة موسكو بأنها خرجت القانون الدولي وارتكبت جريمة حرب بنقل أطفال كان يمكن أن يقتلوا.