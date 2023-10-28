رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم العروب

كتب:

منى السعيد
10:28 م | السبت 28 أكتوبر 2023
قوات الاحتلال

قوات الاحتلال

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن طفلًا أصيب بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (13 عاما) برصاص الاحتلال في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت بمخيم العروب، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين خلال مواجهات اندلعت عند مدخل المخيم، ما أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحي.

اقرأ المزيد:

سفير فلسطين في موسكو: الدعم الغربي لإسرائيل »وصمة عار» للمجتمع الدولي

بعد دعمه فلسطين.. هل يتحمل إيلون ماسك تكلفة توصيل Starlink لغزة؟

إلهام شاهين عن أحداث فلسطين: توحدوا يا عرب ففي اتحادكم قوة

تزييف صور فلسطين بالذكاء الاصطناعي.. دعوة شرعية لاستمرار جرائم الاحتلال

أحمد سعد: فلسطين بتنهار.. يا ريتني وسطيهم

طريقة جديدة لمنع فيسبوك من حظر منشوراتك حول فلسطين؟.. حظر الهاكرز

آلاف المتظاهرين في شوارع لندن تضامنًا مع فلسطين (فيديو)
بقلم منى السعيد