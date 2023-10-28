إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم العروب

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن طفلًا أصيب بالرصاص الحي، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (13 عاما) برصاص الاحتلال في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت بمخيم العروب، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين خلال مواجهات اندلعت عند مدخل المخيم، ما أدى إلى إصابة طفل بالرصاص الحي.