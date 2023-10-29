مفاجآت بالجملة بتشكيل الأهلي أمام صن داونز

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام صن داونز، في المباراة المقرر انطلاقها الساعة 3 عصر اليوم.

وشهد تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز بعض التعديلات في الخط الهجومي للفريق، إذ يسعى الجهاز الفني لتقديم نتيجة إيجابية في لقاء اليوم، لتسهيل المهمة في لقاء العودة بالقاهرة، المقرر له يوم الأربعاء المقبل.

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي أمام صن داونز، كالتالي:-

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأفشة.

خط الهجوم: رضا سليم، بيرسي تاو، صلاح محسن.

5 قنوات مجانية مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونزوتذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر 5 قنوات مفتوحة ومجانية على قمر النايل سات، يأتي على رأسها شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

كما تذاع المباراة أيضا على قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة، كما تنقل المباراة على شبكة بي إن سبورتس عبر القناة مفتوحة أيضا، وقناة SSC، والفضائية المغربية.

وتأهل الأهلي، إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي، على حساب سيمبا التنزاني في دور ربع النهائي من البطولة، بينما جاء تأهل صن داونز، بعد تفوقه على بترو أتلتيكو الأنجولي.