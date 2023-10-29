تفاصيل ودائع البنك الأهلي.. عائد يصل إلى 7.75%

وديعة البنك الأهلي تعتبر إيداعًا نقديًا أو غير نقدي يتم تحويله إلى حساب عملاء البنك الذي يحمل الوديعة، وتعد من أهم مصادر تمويل البنوك، حيث يمكن للبنك استخدامها لتمويل نشاطه وتقديم القروض والخدمات المصرفية للعملاء.

تختلف شروط وديعة البنك الأهلي وفقًا لسياسات البنك ونوع الوديعة التي يتم الاستثمار فيها، إذ أن يمكن أن تكون هناك وديعة جارية تُستخدم للحفاظ على رصيد سيولة في حساب العميل، أو وديعة ثابتة تُستثمر لفترة محددة بعائد محدد، أو وديعة استثمارية تُستخدم لتحقيق عائد استثماري أعلى.

تعتبر الودائع في البنك الأهلي عادةً آمنة ومحمية، حيث يتم تطبيق إجراءات أمان صارمة لحماية أموال العملاء، ومن بينهم ودائع بعائد يصرف في نهاية المدة التي نرصد تفاصيلها في السطور التالية بحسب جدول أسعار العائد في البنك.

العائد على ودائع البنك الأهلي

الحد الأدنى للوديعة ألف جنيه، فيما تكون 100 ألف جنيه للوديعة الأقل من شهر، وسعر العائد على وديعة الأسبوع حتى 15 يوم 6%، والشهر والأقل من شهرين 7.50%، والـ3 أشهر وأقل من 6 أشهر 8%.

وبالنسبة لوديعة السنة والأقل من سنتين 8.50%، والـ3 سنوات ولأقل من 4 سنوات 8%، والـ5 سنوات لأقل من 6 سنوات 7.75%، والـ7 سنوات فأكثر 7.75%.

الاقتراض بضمان الوديعة

ويتيح البنك الأهلي المصري، إمكانية الاقتراض بضمان الوديعة حسب القواعد، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة بحسب الشروط المعلنة، كما يوفر البنك إصدارها بعملات أجنبية مختلفة.