«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية على الطرق السريعة.. «تجنبوا الحوادث»

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الاثنين من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

«الأرصاد» تحذر قائدي المركبات من ظاهرة جوية تضرب الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، قائدي المركبات، بأنه يجب توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة تجنبا للحوادث، إذ يكون هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

أماكن سقوط الأمطار غدا الاثنين

ويتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24 درجة مئوية.