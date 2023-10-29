رغم وصول عشرات المصابين لمستشفى الشفاء.. جيش الاحتلال لا يتوقف عن التهديد بقصفه

وصل عدد كبير من الفلسطينيين إلى مستشفى الشفاء بقطاع غزة، نتيجة قصف مستمر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت، لا يتوقف جيش الاحتلال عن تهديدات بقصف مستشفى الشفاء، ومطالب بإخلائه، بينما يحوي مئات المصابين والمرضى.

تهديدات بإخلاء وقصف مستشفى الشفاء بغزة لا تتوقف، والقصف المستمر بجانب محيط المستشفى لا ينتهي، آخرها كان منذ دقائق قليلة، بحسبما أعلنته وكالة الأنباء الفلسطينية.

رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف عن قلقه بشأن تهديدات الاحتلال

وكان محمد أشتيه، رئيس الوزراء الفلسطيني، كشف عن قلقه بشأن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الشفاء، كما أكد أن القيادة الفلسطينية تتواصل بشكل مستمر مع منظمة الصحة العالمية لمنع قصف وتدمير مستشفى الشفاء وغيرها من المستشفيات بقطاع غزة، ومنها مستشفى القدس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأمس، لم يتوقف القصف الإسرائيلي في محيط مستشفى الشفاء والإندونيسي وسط قطاع غزة، حيث قصفها قوات الاحتلال أكثر من 10 مرات، بحسب «وفا».

ومنذ قليل استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة، ووصل عدد من الشهداء والجرحي إلى مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الشفاء، وكان الهجوم الأخير نتيجته سقوط 12 شهيدًا، من بينهم سيدة حامل، بحسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تصل إلى 8071 شهيدًا

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم، أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الجاري، ارتفعت إلى 8071 شهيدًا، مبينة في تقريرها اليومي، أن 7955 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، و116 شهيدا في الضفة الغربية، فيما جُرح في القطاع أكثر من 20 ألف مواطن، ونحو 2000 في الضفة.