«المالكي» يطلع نظيره البريطاني على الموقف الفلسطيني ويبحث وقف إطلاق النار

أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية رياض المالكي، نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، على الموقف الفلسطيني الرسمي من مجمل الأحداث الجارية بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، وكيفية تجنب المزيد من تردي الأوضاع، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية.

تبادل الآراء حول كيفية فتح ممرات إنسانية

وتبادل الوزيران، خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه المالكي من نظيره البريطاني، اليوم الأحد، الآراء حول الأولويات المطلوب القيام بها من وقف العدوان ووقف إطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة الكهرباء والمياه، والسماح بإدخال الوقود والأغذية والأدوية والمياه وبقية الاحتياجات الأساسية الإنسانية، إلى المدنيين في قطاع غزة.

كما تم الحديث عن ضرورة منع تكرار مثل هذا الوضع، من خلال فتح أفق سياسي يسمح بعودة العملية السياسية.

وقف الاجتياحات العسكرية

وتم خلال الاتصال الهاتفي الاتفاق على استمرار الطرفين في بذل الجهود، كل بطريقته، من أجل تخفيف حدة العنف وضرورة وقفه، وفي حماية حياة المدنيين، وفي تسهيل دخول سلس ودائم للمساعدة الإنسانية لكامل القطاع، وفي وقف إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، ومنع المزيد من الاجتياحات العسكرية للتجمعات السكنية الفلسطينية في الضفة المحتلة.

كما اتفق الطرفان على مواصلة العمل الثنائي والمتعدد، من أجل بلوغ هذه الأهداف في القريب العاجل، والحفاظ على التواصل الثنائي لأهمية في هذه المرحلة.