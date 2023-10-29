وقفة تضامنية في نواكشوط لدعم الشعب الفلسطيني

نظم سكان العاصمة نواكشوط، وقفة ليلية جديدة أمام السفارة الأمريكية، في إطار الأنشطة التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

رفع أعلام فلسطين

ورفع المشاركون الذين حملوا أعلام فلسطين، ورددوا هتافات تندد بدعم الولايات المتحدة لدولة الاحتلال في عدوانها على الشعب الفلسطيني، وازدواجية المعايير التي تنتهجها دول الغرب.

تضامن مع فلسطين

وتشهد نواكشوط والمحافظات الموريتانية الداخلية نشاطات مكثفة تضامنا مع فلسطين في مشهد غير مسبوق، ونظمت في الأيام الأخيرة سلسلة من الوقفات أمام العديد من السفارات الغربية للتنديد بمواقفها من العدوان على قطاع غزة والذي يدخل أسبوعه الرابع.