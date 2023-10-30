مواعد تخفيف أحمال الكهرباء في الفيوم.. الفترة الأولى طامية وأبشواي

أعلنت محافظة الفيوم موعد تخفيف أحمال الكهرباء في الفيوم، وفقا لبيان مجلس الوزراء، ليتمكن المواطنون من قضاء احتياجاتهم بخلاف فترات قطع الكهرباء، وأيضا لاتخاذ الأماكن الخدمية احتياطاتها وتوفير مغذي بديل خاصة المستشفيات والمحال الخدمية والمخابز.

موعد تخفيف أحمال الكهرباء في الفيوم

وتنشر «الوطن» موعد تخفيف أحمال الكهرباء في الفيوم، وفقا لمجلس الوزراء، حيث تم تحديد قطع الكهرباء يوميا لمدة ساعتين بكل منطقة بالفيوم سواء قرية أو نجع أو مركز، وذلك بالتبادل، حيث يتم فصل الكهرباء بمحطات الكهرباء الرئيسية والفرعية، وذلك لتخفيف الأحمال لارتفاع درجات الحرارة عن مثيلاتها بالعام الماضي ما أدى لزيادة الاستهلاك.

مواعيد انقطاع الكهرباء في الفيوم

ويبدأ موعد انقطاع الكهرباء في الفيوم بمنطقة من الساعة 12 ظهرا ولمدة ساعتين حتى 2 مساء، ثم تعود الكهرباء بالمنطقة الأولى لتقطع بمنطقة ثانية بداية من الساعة 2 مساء ولمدة ساعتين حتى الساعة 4 مساء، وهكذا بالتبادل بين مناطق محافظة الفيوم وحتى الساعة 10 مساء للساعة 12 صباحا.

موعد الانتهاء من تخفيف الأحمال

وحدد مجلس الوزراء موعد الانتهاء من تخفيف الأحمال عقب عودة درجات الحرارة للانخفاض، حتى لا يتم التحميل باستهلاك الغاز والكهرباء.

وجاء موعد فصل التيار الكهربائي في الفترة الأولى بعدة قرى بمراكز طامية والفيوم وأبشواي، بينما الفترة الثانية بقرى سنوزس وإطسا ويوسف الصديق، والفترة الثالثة بعدة قرى بمراكز طامية وسنورس وإطسا، وهكذا بالتبادل بين القرى.