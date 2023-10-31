من «بِدين إلى غزة: قلوبنا معكم».. قرية بالدقهلية ترفع علم فلسطين

من الدقهلية إلى غزة قلوبنا معكم.. بهذه الكلمات ردد أهالي قرية بدين، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، أثناء رفعهم علم دولة فلسطين على مدخل القرية، في نوع من التضامن والمساندة للشعب الفلسطيني بسبب ما يعانيه من أحداث دامية ومجازر ضد الإنسانية من قبل القوات الإسرائيلية، التي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين والمدنيين.

الأهالي: «علم فلسطين في قلوبنا»

يقول علي عبد الحافظ، أحد أهالي قرية بدين، ومنسق حياة كريمة بمركز المنصورة، لـ«الوطن» نحن أول قرية تقوم برفع علم فلسطين على المدخل، وقمنا قبلها بوضعه في قلوبنا، ونريد أن نرسل لهم رسالة بأن قلوبنا معكم ونعبر عن تضامنا مع قطاع غزة بأقل الإمكانيات ونخبرهم برسالة صغيرة وبسيطة من «بدين هنا فلسطين» ومن «الدقهلية إلى غزة قلوبنا معكم».

القرية تبرعت للتحالف الوطني لدعم غزة

وأضاف عبد الحافظ، أن شباب قرية بدين، لم يتخاذلوا عن دعم القضية الفلسطينية ولم يترددوا في تقديم يد العون والمساعدة بأقل التكاليف والإمكانيات، حيث قام أهالي بدين من العاملين بالخارج، بإرسال تبرعات ومبالغ كبيرة على حساب التحالف الوطني وتم إيصالها إلى غزة، وقام شباب وسيدات القرية بالتبرع بالدماء للهلال الأحمر المصري لصالح أهالينا في غزة، بالإضافة إلى دعمهم لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكيم في رفض تهجير سكان غزة من أراضيهم وتركها للمحتل، لأن الوطن هو الشرف والعرض، ولن نسمح باقتحام سيناء لأنها مصرية وارتوت بدماء الشهداء، وهي أرضنا ولن يتحقق مخطط العدو، وكلنا بجانب القيادة السياسية قلبا وقالبا ونثق بقراراتهم الحكيمة.

علم فلسطين سيظل مرفوعا وعاليا إلى أن تنتهي أزمة غزة

وأضاف محمود عبد الرحمن، أحد أهالي قرية بدين، «علم فلسطين سيظل مرفوعا وعاليا إلى أن تنتهي أزمة قطاع غزة وتنتهي تلك الأحداث المؤلمة التي يشهدها القطاع من قتل وتدمير وخراب وانهيارات ونثبت للعدوان بأن غزة فلسطينية وعاصمتها القدس ومصر دائما وأبدًا لم تتوانى في دعم القضية وهي من أولوياتها منذ قديم الأزل ولا ينكر هذا كلام غير جاحد جميع أهل القرية تشاركوا يد بيد في رفع هذا العلم عاليا واخترنا مدخل القرية حتى يمثل واجهة القرية وكل من يدخل هذه القرية يتذكروا أشقائنا ويدعون لهم».

وختم محمد فوزي، أحد أهالي قرية بدين، بقوله «قد يكون علم فلسطين صغيرا ولا يقدم ولا يؤخر ولكن القلوب والأرواح متصلة وأحيانا يكون الدعم المعنوي أهم بكثير من الدعم المادي، الأهم هو المشاركة والتضامن معهم بكافة الصور والأشكال قد تكون أشياء بسيطة وصغيرة في نظر البعض لا قيمة لها ولكن المعنى عند الطرف الآخر يكون كبيرا، وبالتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بمجهود كبير وجبار لحل هذه الأزمة والقضية الفلسطينية هي من أولوياته لذلك نخبره بأننا نقف خلفك وندعم القضية بجانبك ولو بأقل التكاليف ونحن لن نتركك وحدك وجميع أهالي قرية بدين يؤيدون قرارات الرئيس السيسي ولم نخطئ عندما قمنا بعمل توكيلات لدعمك لأننا على ثقة بك ومصر بحاجة إليك وكذلك أهالي غزة وقراره الصائب في منع تهجيرهم».