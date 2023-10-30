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برلماني: استيراد المفردات للتصنيع المحلي يكلف الدولة الكثير من الدولارات

كتب:

محمد عزالدين
07:23 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
أحد المصانع

أحد المصانع

كشف النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل توطين الصناعة والاستثمار والمكون المحلي، لافتا إلى أن استيراد المفردات للتصنيع المحلي، يكلف الدولة الكثير من الدولارات والعملة الصعبة.

وأشار عضو البرلمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن كل الدول بدأت بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتكوين منتج محلي قادر على المنافسة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن مكونات المكون المحلي بسيطة، لكن لا يمكن إنتاجه في مصر حليا، والإعفاء الضريبي الذي ستقدمه الحكومة سيشجع المصنع على التصنيع وزيادة الاستثمارات.

أهمية قضية الصناعة

وأوضح النائب طارق شكري، أن الرئيس السيسي قال: «أنا هكون معاك وأشاركك بالعمل المدني سواء كان أراضي أو إعفاءات»، إيمانا منه بأهمية قضية الصناعة وتوطينها في الدولة.

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بقلم محمد عزالدين