خبير اقتصادي: الصناعة هي أهم قطاع بالوقت الحالي ولا يجب تعطيل التنمية

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن الدولة بادرت بصناعات طليعة، وقامت بمشروعات كثيرة في مناطق جديدة، وما حدث من إنجازات خلال السنوات المقبلة، لم يكن سهلًا، في ظل تحدي الإرهاب، وأزمة كورونا.

«جاب الله»: يجب الاستثمار في قطاع الصناعة

أكد «جاب الله» خلال حواره ببرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين سناء منصور وجاسمين طه، أن الصناعة هي أهم قطاع في الوقت الحالي، ولا يجب تعطيل مسيرة التنمية بأي شكل، ويجب الاستثمار في هذا القطاع، وتقدم الدولة دعمًا كبيرًا في التمويل.

المبادرة الوطنية «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية

وتابع «جاب الله» أن المستثمر الصناعي عيِّنة نادرة، ويصل عدد المنشآت الصناعية، طبقًا لتعداد 2018، حوالي 43 ألف منشأة صناعية، وهو عدد قليل جدًا، وهناك جهات عديدة تهتم بالقطاع الصناعي، منها المبادرة الوطنية «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية.