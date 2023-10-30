دوي صافرات إنذار في تل أبيب.. ونتنياهو يعلن عن توغل بري محدود

أفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، دانا أبو شمسية، بدوي صافرات الإنذار في تل أبيب، مؤكدة أن نتنياهو خرج للتو وكتب تغريدة، بأن هناك توغلا بريا محدودا لقوات جيش الاحتلال.

التلويح بالتوغل البري

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن التوغل البري الذي تم خلال الأيام الماضية، هي بمنطقة «الشاليهات» الساحلية الفارغة من الأساس من الفلسطينيين حتى من قبل الحرب، الأمر الذي جعل التلويح بالتوغل البري ما هو إلا وهم، وليس كما صور نتنياهو بأن قوات الاحتلال توغلت.

فيديو السيدات الثلاث

وأشارت إلى أن قطع جيش الاحتلال شارع صلاح الدين وسط غزة يهدف لمنع الاتصال بين شمال وجنوب القطاع، لكن هناك أنباء عن أن هناك شوارع أخرى تخدم الفلسطينيين.

وذكرت أن فيديو السيدات الثلاث الذي بثته المقاومة، أحرج نتنياهو لأنه جاء عقب توعده لأهالي المحتجزين لدى المقاومة بأن يفرج عنهم، وقد استجاب موقع فيسبوك وبدأ في مسح فيديو السيدات لأنه تسبب في موجة غضب إسرائيلية في وجه نتنياهو.