بوتين: إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة الحل لإنهاء الصراع بغزة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن ما يحدث في الشرق الأوسط حاليًا هو تطبيق لسياسة الانتقام من خلال اتباع مبدأ «العقاب الجماعي» لزعزعة الاستقرار، بدلا من معاقبة وملاحقة الإرهابيين، مؤكدا أن مفتاح حل المشكلة هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة العضوية وذات سيادة.

بوتين: التعاطف فقط غير مقبول

وأكد الرئيس الروسي أن مشاهد الأطفال القتلى ومعاناة المسنين وقتل الأطباء يزيد من أحزاننا، لكن التعاطف فقط غير مقبول، وفق تقرير نشر بموقع روسيا اليوم.

وقال: «عندما تنظر إلى الأطفال المضرجين بالدماء، والأطفال القتلى، وكيف تعاني النساء والمسنون؟ وكيف يموت الأطباء؟ بالطبع ستشد قبضتك غضبا وتفيض العيون بالدموع، لا يمكن قولها بطريقة أخرى، لكن لا ينبغي لنا ولا نملك الحق ولا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن تحكمنا العواطف».

وأشار بوتين إلى أنه من الضروري أن نفهم بوضوح من يقف حقا وراء مأساة شعوب الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، ومن ينظم الفوضى القاتلة، ومن يستفيد منها.

الولايات المتحدة وحلفاؤها المستفيدون من عدم الاستقرار العالمي

وأكد الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة وحلفاءها المستفيد الرئيسي من عدم الاستقرار العالمي، إذ يريدون استخدام الفوضى لاحتواء منافسيهم وزعزعة استقرارهم، مضيفًا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أزمة مستمرة في الشرق الأوسط، لذا فإنها تشوه سمعة الدول والمنظمات التي تدعو إلى إنهاء إراقة الدماء بما في ذلك الأمم المتحدة.

وأوضح أن العالم الأمريكي ذو الهيمنة الأحادية ينهار ويصبح تدريجيا شيئا من الماضي لكن الولايات المتحدة لا تريد الاعتراف بذلك، مشددا على أن موقف روسيا بشأن الشرق الأوسط لم يكن أبدا قائما على المصلحة الذاتية أو ازدواجية القاع.