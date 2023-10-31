«خارجية الشيوخ»: الذكرى الـ55 لمؤتمر الحسنة توثق الدور الوطني لبدو سيناء

أكدت النائبة سماء سليمان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، دور القيادة السياسية في تحقيق التنمية الشاملة داخل سيناء، موضحة أن مصر لم تترك سيناء فارغة لأنها تمثل أمنا قوميا لنا، وبدأت تنفيذ خطة التنمية الشاملة فيها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع مكافحة الإرهاب للحيلولة دون انتشار الإرهاب لتنفيذ أية مخططات التي يعلم انها تحاك لسيناء، سواء من قبل الإرهابيين أو إسرائيل التي وضعت العديد من الخطط لتهجير الفلسطينيين كخطوة لإعادة احتلال سيناء، في إطار خطة أمريكا لتفتيت الشرق الأوسط.

التوجه من الدولة والرئيس لتحقيق التنمية

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الرئيس وجه منذ توليه رئاسة البلاد تحقيق التنمية على جميع الأصعدة، للحد من انتشار الإرهاب في سيناء، موضحة: «تحقيق التنمية جزء أصيل لأهل سيناء الوطنيين، لاسيما وأن دورهم المشرف كان واضحا منذ مؤتمر الحسنة، الذي ثبت تبعية سيناء لمصر، وفي فترة الفوضي بعد عام 2011 للحيلولة دون تنفيذ المخططات».

وأشارت إلى أن اليوم 31 أكتوبر تحل ذكرى مؤتمر الصمود والتحدي بمدينة الحسنة بوسط سيناء الـ55، والذي أفشل خلاله مشايخ بدو سيناء محاولة إسرائيل السطو على سيناء، وأعلنوا أن أرضهم مصرية، مبينة أن هذه الذكرى يجب توضيحها للأجيال المقبلة، فهي جزء لايتجزأ من صمود أهالي سيناء أمام العدو الإسرائيلي ومحاولاته الكاذبة لتطويع الملف لصالحه.