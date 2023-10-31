«الأعلى للآثار» يعدل موعد زيارة منطقة الأهرامات خلال الشتاء.. متى تنتهي؟

أعلن المجلس الأعلى للآثار عن تعديل مواعيد غلق منطقة آثار الهرم، لتكون في تمام الساعة الـ5 مساء، على أن يتم غلق شباك التذاكر في الساعة 4 مساء، لافتا إلى أن تلك المواعيد بدأ العمل بها بداية من يوم الجمعة الماضي.

مواعيد عمل المتحف المصري بالتحرير

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مواعيد عمل المتحف المصري بالتحرير بداية من يوم 27 أكتوبر الجاري وفقا للتوقيت الشتوي، باتت من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، على أن يكون أخر موعد لحجز تذاكر دخول المتحف في تمام الساعة الرابعة عصرا.

متحف طنطا

وأشار وزيرى خلال الخطاب الدوري الذي تم إرساله من المجلس الأعلى للآثار للغرف السياحية، إلى أن مواعيد عمل متحف طنطا وفقا للتوقيت الشتوي الحالي ستكون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، وذلك طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الأعياد والعطلات الرسمية.