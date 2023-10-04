توقع 28 زلزالا في عام واحد.. كم مرة صدقت تنبؤات العالم الهولندي؟

منذ فترة طويلة، وتوقعات العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، حول وقوع الزلازل تثير قلق العالم، بعدما تحولت إحدى توقعاته إلى حقيقة، بوقوع زلزال تركيا وسوريا المدمر في فبراير الماضي، ورغم أن توقعاته قابلها علماء الزلازل بالرفض وأنها غير علمية، إلا أن هذا الشخص ما زال يتابعه عدد كبير من الأشخاص حول العالم، ويبقى السؤال كم عدد المرات التي صدقت فيها توقعات وتنبؤات العالم الهولندي؟.

العلماء والخبراء يردون على العالم الهولندي

قلق الأشخاص بشأن توقعات العالم العالم الهولندي حول الزلازل، ردت عليه إحدى منصات كشف الحقائق العديد من توقعات هوجربيتس، لتبين أن الصدفة لم تحالف العالم الهولندي سوى مرة واحدة، عندما توقع حدوث زلزال في فبراير الماضي الذي ضرب تركيا وسوريا.

وفي عام 2019، قام موقع «تشيك نيوز» برصد 28 توقعًا صدرت عن العالم الهولندي خلال ثلاثة أشهر، وتبين أنه لم يتحقق أي من هذه التوقعات، بحسب قناة «العربية» الإخبارية.

ويجب الإشارة إلى أنّ الزلازل غالبًا ما تحدث بسبب عوامل في باطن الأرض، وتحديدًا في الصفائح التكتونية، وتعتبر هذه الظواهر غير قابلة للتنبؤ، وإذ يزعم العالم الهولندي بأنه يقدر علي تنبؤ الزلازل عند طريق اطفاف الكواكب.

ولكن علماء الجيولوجيا وخبراء الزلازل ينفون هذه التوقعات الكاذبة، وينفون قطعًا وجود أي طريقة حتى الآن للتنبؤ بوقوع الزلازل.

العلماء: رابع المستحيلات توقع الزلزال

ويقول العلماء إنه حتى الآن يعتبر هذا الأمر من رابع المستحيلات، وتمكن العلم الحديث من التنبؤ بالأحوال الجوية بدقة وتصميم معادلات رياضية تمكن من توقع الظواهر الفلكية مثل الكسوف والخسوف.

وفقًا للعلماء والخبراء، لا يوجد حتى الآن طريقة موثوقة للتنبؤ بوقوع الزلازل، سواء من خلال حركة الكواكب أو غيرها، ويحذرون من الأشخاص الذين ينتحلون صفة الخبراء وينشرون الذعر والقلق بين الناس بهدف الشهرة أو جمع التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد العلماء والخبراء، بأنه لا يوجد حتى الآن أي طريقة موثوقة للتنبؤ بوقوع الزلازل، سواء من خلال حركة الكواكب أو غيرها، ويحذرون من الأشخاص الذين ينتحلون صفة الخبراء وينشرون الذعر والقلق بين الناس بهدف الشهرة أو جمع التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحدث الزلزال عندما يحدث تكسر في القشرة الأرضية بسبب تراكم الضغط، وعند حدوث هذا التكسر في الصخور، تتحرر الطاقة المخزنة في جميع الاتجاهات على شكل موجات، وتنتقل هذه الموجات في باطن الأرض، فإنها تسبب اهتزازًا في سطح الأرض، وفقًا لشرح الخبراء.