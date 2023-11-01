الدولار يحافظ على مكاسبه الأخيرة عالميا.. ما الأسباب؟

حافظ مؤشر الدولار على مكاسبه الأخيرة ليتداول حول 106.7 نقطة، اليوم الأربعاء، ليقترب من أعلى مستوياته في 11 شهرًا، مع استعداد المستثمرين لقرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة، لكن من المتوقع أن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة لبعض الوقت، مع بقاء الاقتصاد الأمريكي مرنًا.

مؤشر الدولار عالميا

وكان أداء الولايات المتحدة أفضل من الاقتصادات الكبرى الأخرى في الأشهر الأخيرة، ما عزز الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وأظهرت بيانات جديدة أن تكاليف التوظيف في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع في الربع الثالث بسبب ارتفاع الأجور، ما يشير إلى ضيق سوق العمل.

وارتفع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية، في حين ظل بالقرب من أعلى مستوياته خلال عام مقابل الين، حيث اعتبر تحرك بنك اليابان لتخفيف قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل غير كاف.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

وارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.1190 أو 0.11٪ إلى 106.7820 نقطة يوم الأربعاء 1 نوفمبر من 106.6630 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يجرى تداول الدولار الأمريكي عند 107.84 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يجرى تداوله عند 111.74 نقطة خلال 12 شهرًا.