معلومات عن القنابل الحرارية.. استخدمها الاحتلال الإسرائيلي في قصف مستشفى العيون

لم تتوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي عن قصف أهالي غزة، بل واصل تدمير المستشفيات والمخيمات واتباع سياسة الأرض المحروقة، في حين أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن اندلاع حريق بمستشفى العيون بحي النصر غرب غزة، عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل حرارية، وفقا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية».

معلومات عن القنابل الحرارية

تستعرض «الوطن»، في هذا التقرير معلومات عن القنابل الحرارية التي استخدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حريق مستشفى العيون وفقا لما ذكره موقع «سي إن إن»:

- القنابل الحرارية مُثيرة للجدل لأنها أكثر تدميرا من المتفجرات التقليدية ذات الحجم المماثل.

- لها تأثير رهيب على أي شخص يقع في دائرة التفجير التي تحدثها.

- يطلق عليها القنبلة الفراغية، وتُسمى أيضا قنبلة الغبار الجوي، أو قنبلة المتفجرات الهوائية التي تعمل بالوقود.

- يمكن إطلاق هذا النوع كصاروخ أو إسقاطه على شكل قنبلة من الطائرات.

- عندما تصل إلى هدفها، تفتح العبوة الأولى الحاوية وتنثر خليط الوقود على نطاق واسع على شكل سحابة.

- تُكون كرة نارية ضخمة وحدوث موجة انفجار مرعبة.

- تستخدم هذه القنابل في أغراض متنوعة، وتأتي في مجموعة من الأحجام.

مجزرة منطقة الفالوجا بمخيم جباليا

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة اليوم في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا بقطاع غزة، التي نتج عنها سقوط العديد من الشهداء والجرحى الذين بلغ عددهم حوالي 400 شخص، بعدما ألقت مقاتلات الاحتلال 6 قنابل تزن ستة آلاف طن.

واستقبلت مصر اليوم عددا من الجرحى الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري، لنقلهم إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج العلاج.