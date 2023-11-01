خبير تحكيمي يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء معلول ويوجه رسالة قاسية للحكم

حسم توفيق السيد الخبير التحكيمي الجدل بشأن ركلة جزاء الأهلي أمام ماميلودي صن داونز، في المباراة التي تقام في الوقت الحالي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأفريقي، والتي تقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وأكد توفيق السيد في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت، « أن ويليامز حارس مرمى نادي ماميلودي صن داونز، لم يتقدم بشكل نهائي أثناء تنفيذ علي معلول ركلة جزاء، خلال مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز، مشيرا إلى أن قرار الحكم سليم بشكل كامل، وعدم إعادة ركلة الجزاء قرار صحيح».

وتابع، «الحكم المساعد معندوش فكرة، احتسب أكثر من كرة تسلل والأمر لا يتعلق نهائيا بالتسلل، وكرة بيرسي تاو والتي انفرد بها بالحارس لم تكن تسلل على الإطلاق، مؤكدا أن الحكم المساعد يحتاج إلى وقفة بعد كافة هذه الأخطاء خلال المباراة التي تقام في الوقت الحالي».