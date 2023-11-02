تعيين الدكتورة منى عبدالحميد عميدا لـ«صيدلة طنطا».. ننشر السيرة الذاتية

أعلنت جامعة طنطا، عن صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتورة منى عبدالحميد محمد عبدالحميد، عميدًا لكلية الصيدلة، لمدة 3 سنوات، والتي كانت تشغل منصب وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث من عام 2022 حتى تاريخ القرار.

المنافسة على المنصب

وجرى فتح باب الترشح على منصب عميد كلية صيدلة طنطا، في 2 يونيو، وتنافس على منصب العميد الدكتورة أمل محمد كمال عبد المعطي كباش، أستاذ بقسم العقاقير ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى عبد الحميد محمد الأعصر، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، والدكتور جمال محمد محمود المغربي، أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا الصيدلية، والدكتورة سحر محمد الغباشي الحجار، أستاذ بقسم الصيدلة الإكلينيكية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة نجلاء عبد العزيز فؤاد الشيتاني، أستاذ ورئيس قسم الأدوية والسموم.

وأشارت جامعة طنطا، في بيان، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قراراً جمهورياً بتعيين الدكتورة منى عبدالحميد محمد عبدالحميد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة طنطا، لمدة 3 سنوات.

السيرة الذاتية

حصلت الدكتورة منى عبد الحميد على بكالوريوس العلوم الصيدلية من جامعة طنطا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف - عام 1997، والماجستير فى العقاقير من جامعة طنطا عام 2005، والدكتوراة فى العقاقير من جامعة كيوماموتو اليابانية عام 2010.

وعينت معيداً بكلية الصيدلة جامعة طنطا عام 1997، ومدرس مساعد عام 2005 ومدرس عام 2010، وأستاذ مساعد عام 2017 وأستاذ في 2022، كما تم تعيينها وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث من عام 2022 حتى صدور القرار السابق.