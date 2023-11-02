أسعار الطوب في مصر اليوم الخميس 2-11-2023.. «تبدأ من 650 جنيها»

تتراوح أسعار الطوب في الأسواق المصرية، ما بين 650 - 6200 جنيه للألف طوبة، وتختلف الأسعار على حسب نوع الطوب.

وتنشر «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الطوب بمختلف أنواعه في الأسواق المصرية، باعتباره من أهم مواد البناء، وفقًا لشعبة مواد البناء.

أسعار الطوب في مصر اليوم

- سجل سعر الطوب أحمر طفلي مثقب 13×12×25 سم، سعر 1140 جنيها للألف طوبة.

- الطوب أحمر طفلي مثقب 12×11×24 سم بسعر 890 جنيها للألف طوبة.

- وسجل الطوب الأحمر طفلي مثقب 6×11×24 سم، سعر 445 جنيها لـ1000 طوبة.

- وبلغ سعر الطوب طفلي مفرغ ألماني 13×12×25 سم، سعر 1200 جنيه لـ1000 طوبة.

- وسجل سعر الطوب طفلي مفرغ نمطي 6,5×12×25 سم، 650 جنيها للألف طوبة.

ويعد الطوب من أبرز مواد البناء في مصر، وتتعدد أنواعه بين «الطوب الأحمر والأسمنتي والرملي والطوب الأبيض الخفيف».