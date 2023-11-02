ملتقى مفتوح لتوظيف الشباب في بنها.. اعرف التخصصات

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ويرافقه الدكتور وليد فرماوي وكيل المديرية للشباب فعاليات اليوم المفتوح للتوظيف بالقليوبية من مركز شباب المنشية بإدارة بنها، الذي ينفذ من خلال إدارة الشباب بالمديرية وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر في مجال التوظيف.

أهمية فعاليات ملتقى التوظيف

أوضح «الصبروط»، للمشاركين مدى أهمية فعاليات الملتقى لما يقدمه من فرص عمل حقيقة للشباب، ويساعد على تحجيم نسبة البطالة، وانتعاش الاقتصاد الوطني بزيادة دائرة الإنتاج، والتي تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على كيان الأسرة، بعدم اللجوء إلى الحصول على فرصة عمل بالبلدان المجاورة سواء العربية أو الأجنبية، وهذا ما تقدمه وزارة الشباب والرياضة برؤية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في تنمية على قطاع الشباب وتقديم كافة السبل و أفضلها لاستثمار في مستقبل الوطن، والمساهمة في الحفاظ على أمن الدولة.

خلق فرص عمل للشباب

تتضمن فعاليات اليوم المفتوح في حضور أيمن سعيد مسئول التوظيف بالمديرية وعضو وحدة توظيف مصر بوزارة الشباب و الرياضة، عمل مقابلات شخصية للباحثين عن عمل المتقدمين للوظيفة بإجمالي عدد 350 شاب وفتاة، في إطار خلق فرص عمل للشباب وتعزيز الدور الخدمي لوزارة الشباب والرياضة والتصدي لظاهرة البطالة، بضم شباب فعال، للاستفادة بقدراته في مجال العمل بهذه الشركات، والتي تناسب إعمار وقدرات الشباب الطامح في الحصول على وظيفة.

كما أن الملتقى وفر وظائف مثل مدير فرع، مدير أغذية طازجة ،مدير أغذية جافة، مشرف دليفر، مشرف كاشير، كاشير، محضر طلبات، موظف FMC، منسق ممرات، بائع مجمدات، بائع عطارة، بائع خضار وفاكهة، مشرف لحوم، بائع لحوم، مشرف بقالة، بائع بقالة، موظف أمن، موظف نظافة، سائق فسبا خاص، كما توفر الوظائف مميزات من ضمنها فرص لترقية للمتميزين ودورات تدريبية، مع إتاحة الوظائف للجميع المؤهلات، مع وجود الخبرة و بدونها، ولا يزيد السن عن 40 عاما، وتوفير تأمين طبي خاص، وعدد ساعات العمل 9 ساعات، بمرتبات مجزية.