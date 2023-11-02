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جريح فلسطيني بمستشفى العريش العام: «بعد إصابتي تمنيت العلاج بمصر»

كتب:

مريم جاد
07:43 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
من لقاءات «إكسترا نيوز» مع الجرحي الفلسطينيين

من لقاءات «إكسترا نيوز» مع الجرحي الفلسطينيين

أجرت قناة «إكسترا نيوز» لقاءات مع عدد من الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام، الذين يخضعون للعلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وحرص الجرحى الفلسطينيون على توجيه الشكر إلى مصر على تقديم الخدمة الطبية اللازمة لهم.

لقاءات مع عدد من الجرحى الفلسطينيين 

وقال أحد المصابين، يُدعى «خالد» واصفًا عبوره إلى مستشفي العريش: «خرجت من القطاع 8 صباحاً من مستشفى ناصر خان يونس، وظللت 4 ساعات في الطريق حتى وصلت إلى العريش وتم نقله لمستشفى العريش العام».

وأضاف أنه ظل 26 يوماً يعالج في قطاع غزة، وتعرض لبتر في يده، وخضع لعدد من العمليات، ولم يكن لديه هدف سوى الانتقال لمصر وتلقى رعاية خاصة في مستشفيات مصر، لافتًا إلى أن العبور من معبر رفح كان سهلاً، وكانت هناك إجراءات قانونية، وتابع: «جئت من إسعاف مستشفى ناصر، وذهبت إلى مستشفى العريش».

وتابع مصاب آخر: «الأطقم الطبية في مصر استقبلونا أحسن استقبال، ويقدمون خدمة طبية متميزة لناً ولا يوجد أي تقصير».

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بقلم مريم جاد