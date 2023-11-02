سامح عاشور: موقف السيسي من القضية الفلسطينية أحدث استفاقة واسعة في العالم العربي

ندد سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، رئيس اتحاد المحامين العرب الأسبق، عضو مجلس الشيوخ، بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، مشيدا في الوقت ذاته بموقف الرئيس السيسي منها، معتبرا أنه أحدث استفاقة واسعة في العالم العربي.

وأكد عاشور، في مؤتمر صحفي عقده بنادي مصر للبترول، تضامنه مع فلسطين، أن القضية الفلسطينية هي قضية مصر بالكامل، وأن استقرار فلسطين واستمرارها كدولة مستقلة ترتبط بشكل مباشر بأمن مصر، لافتا إلى أن التصاعد في الأحداث العربية والنزاعات يخدم مصلحة إسرائيل.

وأضاف، أن إسرائيل تفتك بالفلسطينيين وترى في ذلك حق لها، والعالم الغربي لم ينتفض للقتلى والمصابين من الأطفال والشيوخ والجرحى، إسرائيل تدنس المقدسات وتقصف المستشفيات، فهم هؤلاء صهاينة مجرمون احتلوا الأرض العربية.

القضية الفلسطينية ليست صراعا دينيا

وتابع: لا يمكن أن تكون القضية الفلسطينية صراع ديني، فالمسلم الحقيقي لا يقبل بمحاصرة المسجد الأقصى، والمسيحي حقيقي لا يمكن أن يقبل أن تحاصر كنيسة القيامة، فهذا الاحتلال مجرم يحتل الأرض، ومهما كانت المعاهدات، ومهما كانت الهدنات الشعب المصري لا يريد التطبيع مع إسرائيل، ولا يريد التعاون مع إسرائيل ومصر تعرف جيدا أن الصراع مع الكيان الصهيوني هو صراع وجود وبقاء.

وأضاف في كلمته بمؤتمر دعم فلسطين، أن العالم انتفض في حرب أوكرانيا، وعندما جاء دور الشعب الفلسطيني اعترضوا بحجة الهجوم علي إسرائيل يوم 7 أكتوبر، وأنهم ليس لهم حق الدفاع عن أنفسهم وأرضهم وعرضهم.

وأكد أن القضية الفلسطينية قضية مصرية 100٪، وأن ما يجري في العالم العربي من تصاعد للصراعات يستهدف إضعاف مصر، وأن مصر الآن هدفًا لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتقسيم العرب والتحكم فيهم.

وأشار إلى أن موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية أحدث استفاقة واسعة في العالم العربي، وأشاد بتفاعل الشعب المصري مع هذه القضية، معبرًا عن رفضه للجرائم الحربية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتي يتواطأ معها بعض دول أوروبا تحت مزاعم حقوق الإنسان.

الشعب العربي يرفض التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي

وتابع: مهما كانت الاتفاقيات والمعاهدات والهدن، فالشعب المصري والعربي لا يريد التعاون مع إسرائيل ولا الالتقاء معها في أي مساحة، فما بيننا صراع وجود وليس صراعا على الحدود، مرددا «لن نترك أخواتنا في فلسطين.. عاشت فلسطين حرة عربية».

المحامون يدعمون القوات المسلحة في الدفاع عن أرض مصر

وأكد أن ما يحدث اليوم ما هو إلا معركة حقيقية تدور في العالم وتقودها مصر بشأن فلسطين، ونحن المحامون ندعم القوات المسلحة اليوم للدفاع عن الوطن والكرامة والشرف.

يشارك في المؤتمر، عثمان الشريف نقيب محامي السوادان، عمرو محي نقيب محامي شمال القاهرة، حسن أمين، نقيب محامي جنوب القاهرة، وعدد كبير من الشخصيات العامة والمحامين.