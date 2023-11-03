بعد انتهاء فترة الطعون.. تعرف على الخطوة المقبلة في جدول انتخابات الرئاسة 2024

وفقاً للجدول الزمني الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بقرارها رقم 4 لسنة 2023 والمتضمن الجدول الزمني المنظم لانتخابات الرئاسة 2024، فإنه يلي الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، اختيار مرشحي الرئاسة رموزهم يوم 8 نوفمبر، ويليه إعلان القائمة النهائية يوم 9 نوفمبر، ثم بدء الدعاية الانتخابية في نفس اليوم.

اختيار رموز مرشحي الرئاسة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 8 من شهر نوفمبر الجاري، موعدًا لاختيار مرشحي الرئاسة للرموز الانتخابية، وفقاً للجدول الزمني المعلن، علماً بأن اختيار مرشحي الرئاسة للرموز الانتخابية يجري حسب أسبقية تقديم طلبات أوراق الترشح، وفي حالة عدم اختيار مرشح الرئاسة لأي رمز انتخابي، تقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بتعيين رمز انتخابي له من بين مختلف الرموز المتاحة .

15 رمزاً إنتخابياً

ووفقاً للهئية فإن الرموز الانتخابية التي أتاحتها الهيئة الوطنية للانتخابات والتي أعلنت عنها في الجريدة الرسمية، 15 رمزًا، وهي: «شمس، وأسد، ونجمة، وحصان، ومركب، ونسر، وديك، وتليفون، وسلم، ومظلة، ونضارة، وطائرة، وميزان، والنخلة، وساعة اليد».

القائمة النهائية للمرشحين

ووفقاً للهيئة الوطنية للانتخابات فإن يوم 9 نوفمبر، هو موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وبعدها، ستبدأ عملية الدعاية الانتخابية، ثم التصويت في الخارج ايام 1 و2 و3 ديسمبر اما في الداخل فيكون التصويت ايام 10و 11و 12 ديسمبر.

الإدراية العليا لم يصلها أي طعون على المرشحين

يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لم يصلها أي طعون على مرشحي الرئاسة خلال فترة فتح باب الطعون، والتي كانت محددة بيومي 27 و28 أكتوبر الماضي.