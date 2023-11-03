«الصحة الفلسطينية»: 196 شهيدا في «16 جريمة حرب» لقوات الاحتلال الإسرائيلي

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 16 مجزرة خلال الساعات الماضية، راح ضحيتها 196 شهيدا، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم، في اليوم الـ28 من عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو، ضد القطاع ردا على «طوفان الأقصى».

ارتفاع عدد المجازر بحق عائلات قطاع غزة إلى 997 مجزرة

وأشارت الوزارة الفلسطينية، إلى ارتفاع عدد المجازر التي تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق عائلات قطاع غزة إلى 997 مجزرة، موضحة أن حصيلة الشهداء بلغت 9257 شهيدا منهم 3826 طفلا و2405 سيدات وإصابة 23516 بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة، أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 136 من الكادر الصحي، وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها من الخدمة، مشيرة إلى استهداف 102 مؤسسة صحية وإخراج 16 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.

وتابعت الوزارة قائلة، إنها تلقت 2100 بلاغا عن مفقودين منهم 1200 طفلاً لازالوا تحت الأنقاض، وأن القطاع فقد 4 مرضى بالسرطان من بين 10 آلاف مريض، في مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني نتيجة خروج المستشفى عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة عواد في الحي الإماراتي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما استشهد عامل يدعى منصور نبهان أغا من بيت لاهيا شمال قطاع غزة، إثر قيام جنود الاحتلال بالاعتداء عليه وضربه قرب معبر كرم أبو سالم جنوب شرق رفح الفلسطينية.

وتمكن الفلسطينيون وطواقم الإسعاف من نقل 11 شهيدا غالبيتهم من الأطفال، من منطقة جسر وادي غزة، بعد استهدافهم من طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، قصفت زوارق البحرية الاحتلال الإسرائيلي الطابق 11 في برج حجي قرب ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، والذي يضم مكتب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، وعددا آخر من المكاتب الإعلامية.

الاحتلال يمنع الفلسطينيون من الوصول للمسجد الأقصى المبارك

وفي الضفة الغربية المحتلة، أدى 5500 مواطن مقدسي فقط، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، بسبب إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي المشددة، عند مداخل البدة القديمة من القدس وبوابات المسجد، فيما قالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، إن جنود الاحتلال منعت المصلين من الدخول للمسجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، أدى فلسطينيون، صلاة الجمعة خارج البلدة القديمة، وتحديدا في وادي الجوز بالقدس المحلة، وقمعهم الاحتلال بالرصاص الغاز المسيل للدموع، واعتدى عليهم بالضرب، بعد منعهم من الوصول للمسجد الأقصى المبارك، للجمعة الرابعة على التوالي.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلين الذين حاولوا الوصول إلى مسجد «أبو بكر الصديق» بقرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة لأداء صلاة الجمعة.