محافظ قنا يتابع أعمال قافلة طبية لمرضى العيون بقرية العويضات

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فعاليات القافلة الطبية الموسعة لعلاج أمراض العيون التي نظمتها مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، بقرية العويضات التابعة لمركز قفط، ضمن مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

قافلة طبية لأمراض العيون

وتابع محافظ قنا الخدمات التي تقدمها القافلة الطبية، من توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية، تمهيدا لتسلميها، فضلا عن تشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون وتحويل الحالات للمستشفيات المتعاقدين معها لإجراءها.

وأشاد محافظ قنا بجودة الخدمة الطبية المقدمة في القافلة، وبما تقدمه مؤسسة صناع الخير للتنمية من خدمات طبية متكاملة لخدمة شرائح غير القادرين في أنحاء المحافظة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، انطلاقا من الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني بالشراكة مع مؤسسات الدولة في تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين الأكثر احتياجا.

خدمات متكاملة لمرضى العيون

كما أعرب محافظ قنا عن تقديره و شكره للدور الذي يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من خدمات تنموية متكاملة، مُشيدًا بنجاح مؤسسة صناع الخير للتنمية خلال الفترة الماضية في تقديم العناية الطبية لمرضى العيون بالمحافظة من خلال منظومة خدمات متكاملة تشمل توقيع الكشف وصرف العلاج الدوائي، وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وتسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات العيون وإجراءها، فضلًا عن دعم مرضى ىالقدم السكري غير القادرين بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي بالمجان.

وأضاف هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن قافلة قرية العويضات تأتي في إطار جهود التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي، بهدف تقديم خدمات طبية في مجال العيون لأهالي قرى حياة كريمة بمحافظة قنا والقرى، مشيرا إلى أن المؤسسة مستمرة في تقديم خدمات إجراء العمليات الجراحية لمن سبق وتم تشخيصه في القوافل السابقة، وكذلك تسليم النظارات الطبية لمستحقيها وذلك بالمجان تماما.