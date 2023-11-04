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ضبط أكثر من 400 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز في أسبوع بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
05:01 ص | السبت 04 نوفمبر 2023
حملات تموينية

حملات تموينية

أعلنت مديرية التموين بالدقهلية، عن شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز والمؤهلات التجارية على مدار الأسبوع الماضي، وأسفرت عن ضبط نحو 420 مخالفة تموينية.

وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمخابز بالدقهلية.

وأشارت المديرية إلى أنه جرى عمل عدة حملات تموينية في مختلف الإدارات التابعة للمديرية بالدقهلية وتمكنت من ضبط نحو 420 مخالفة تموينية جاءت كالتالي:

- يوم السبت جرى ضبط نحو 25 مخالفة تموينية. 

- يوم الأحد جرى ضبط نحو 44 مخالفة تموينية بالأسواق والمخابز بالدقهلية. 

- يوم الاثنين جري ضبط 35 مخالفة تموينية بالدقهلية.

- يوم الثلاثاء جري ضبط نحو 83 مخالفة تموينية بالدقهلية.

- يوم الأربعاء جري ضبط 84 مخالفة تموينية بالدقهلية.

- يوم الخميس جري ضبط نحو 78 مخالفة تموينية بالدقهلية في مختلف الإدارات.

- يوم الجمعة جري قيام المديرية في الدقهلية بضبط نحو 62 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز.

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