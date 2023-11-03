«محمد» و«نورا» بينهما «زين».. الحب لا يعرف المسافات

قبل نحو 5 سنوات التقى الطالب المصرى محمد الطنطاوى بصديقته الطالبة الفلسطينية نورا الشرقاوى، عبر موقع «يوتيوب»، إذ كان «محمد» يقدم محتوى ونصائح للطلاب عن الدراسة والحياة فى ألمانيا، للوهلة الأولى خطف الشاب العشرينى قلبها فقررت أن تتحدث إليه، وفقاً لحكايتها: «كنت بشوف ليه فيديوهات على يوتيوب، وأسلوبه عجبنى وخطفنى، فقررت أدخل أكلّمه على الشات وتبادلنا وسائل التواصل وبقينا نتكلم كتير».

لم يتوقف الثنائى اللذان يدرسان فى ألمانيا عند الصداقة بل تحولت قصتهما إلى حب جمع قلبيهما بعد عام و3 أشهر من معرفتهما: «صرنا نحكى أكتر وأكتر عن الحياة فى ألمانيا والدراسة والأحلام والطموحات، وبعدين لقيت إننا متقاربين فى التفكير، الدماغ واحدة والثقافة متشابهة، فقررنا الارتباط بعد سنة و3 شهور من الحكى، وطلبت منه ييجى يتقدم لأهلى بعد ما تحدثت معاهم إنه فيه شاب مصرى معجب فينى وأنا كمان». إقناع أهل «نورا» لم يكن صعباً، فالفتاة التى اختار قلبها أن يرتبط بشاب مصرى، اختاره أهلها أيضاً، إذ رأى والدها فيه شهامة وجدعنة المصريين بجانب تشابه الثقافة والعادات والتقاليد، يحكى «محمد»: «وقتها كنت رافض أرتبط بفتاة ألمانية، لأن الدماغ مش واحدة، كنت عاوز بنت عربية نكون متشابهين على الأقل فى الثقافة».

«زين» هو الاسم الذى اختاره الثنائى لطفلهما الوحيد الذى أنجباه بعد نحو عام من الارتباط وفق «محمد»: «الحمد لله معانا زين دلوقتى، مالى علينا حياتنا».