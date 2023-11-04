كريم سامي مغاوري يكشف كواليس مشاركته في مسلس «عيشها بفرحة»

قال الفنان كريم مغاوري، إنه سعيد جدًا بردود الأفعال التي استقبلها عن مشاركته في مسلسل عيشها بفرحة، الذي عرض مؤخرًا على قناة ON TV، رغم أنه كان يتواجد باعتباره ضيف شرف، إلا أن الشخصية التي جسّدها لاقت ردود فعل واسعة.

وأضاف كريم سامي مغاوري، لـ«الوطن»، أن اختياره للقيام بهذا الدور في «عيشها بفرحة» جاء من قِبل السيناريست عمرو محمود ياسين، الذي يسعد بالتعاون معه، كذلك المنتج المثقف أحمد عبدالعاطي، الذي قدم كثيرًا من الدعم للعمل ليخرج بهذا الشكل اللائق، ويعرف جيدًا قدر الفنان الذي يتعامل معه ويقدم له سبل المساعدة حتي يخرج إبداعه بأفضل صورة.

حكاية عيشها بفرحة من مسلسل 55 مشكلة حب

وأشار إلى أن مسلسل عيشها بفرحة، يعد التجربة الأولى له للتعامل مع المخرج ألبير مكرم، الذي يقف على كافة التفاصيل مهما كانت بالغة الدقة، والاهتمام بكل ممثل يقف أمام الكاميرا، ويستمع له بشكل جيد، الأمر الذي يمنح المشاركين في العمل ثقة كبيرة.

وأوضح كريم سامي مغاوري، أن غالبية مشاهده في المسلسل كانت مع الفنان هاني عادل، باعتباره كان يجسد شخصية أحد أصدقاءه المقربين، وهى من الأمور اليت يعتز بها، متمنيًا تكرار التعاون معه.

أبطال مسلسل عيشها بفرحة

مسلسل عيشها بفرحة، واحدة من ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، المأخوذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود، بطولة هاني عادل، هبة مجدي، عايدة فهمي، حنان سليمان، رانيا منصور، نور إيهاب، محمود ياسين جونيور.