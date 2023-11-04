طلعت عبد القوي: جمعيات جديدة انضمت للتحالف الوطني لتوفير مساعدات لأهالي غزة

قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن هناك قافلتين تتجهان اليوم إلى معبر رفح، محملتان بالمساعدات بعد انتهاء المرحلة الأولى التي ضمت 108 شاحنات وألف كرتونة غذائية و40 ألف بطانية و80 خيمة، بالإضافة إلى 200 ألف عبوة أدوية، وملابس ولحوم، وسيجري الآن الاستعداد لتحرك القافلة الثانية بمشاركة عدد كبير من المؤسسات.

التحالف الوطني

وأضاف عبد القوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك جمعيات أخرى جديدة انضمت إلى التحالف الوطني، للمساعدة في تقديم المساعدات المطلوبة، وتوفير كل الاحتياجات المطلوبة، مضيفا أن عملية الاستعداد للمساعدات تجري بالتنسيق بين الجانب المصري والهلال الأحمر الفلسطيني، للخروج بكل الاحتياجات التي يتم الاتفاق عليها، أو طلبها من الجانب الفلسطيني.

المساعدات المطلوبة

وأكد أن القافلة ستشمل الأساسيات التي يحتاجها الأهالي في غزة بشكل أساسي، ومنها مستلزمات طبية، الأدوية والمياه، بالإضافة إلى المواد الغذائية والملابس الخاصة بالشتاء، ويتحرك اليوم نحو المعبر، 50 شاحنة ضمن المرحلة الثانية من جهود التحالف.