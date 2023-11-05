البرلمان العربي: دعوى دولية لمحاكمة «الاحتلال الإسرائيلي» على جرائمه

انطلق منذ قليل الاجتماع التنسيقي المرتقب بين وفدي البرلمان العربي ونظيره المصري، لبحث التطورات المتصاعدة للأحداث على الساحة العربية.

الموقف المصري الثابت في صف العرب

أكد عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، أهمية الموقف المصري الثابت في صف العرب، وخاصة على مستوى القضية الفلسطينية وتطوراتها خلال الفترة الأخيرة.

فضح الانتهاكات بحق الأشقاء بغزة

وأضاف أن البرلمان العربي يرحب بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري لفضح الانتهاكات بحق الأشقاء بغزة، ويدرس تقديم الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات بحق الأشقاء بفلسطين، مطالبا من الجميع أن يمد بكل المعلومات، وعلى رأسها لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.

وأشار إلى أنه يجرى العمل على تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة حقوق الإنسان والتعاون في إعداد التقرير الخاص بعرضه على المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن رئيس البرلمان العربي يحق له قانونا التقدم بمثل هذه الدعوات نيابية عن أي دولة عربية.