رئيس جهاز برج العرب: ملتزمون بالانتهاء من مشروعات المدينة في المواعيد المحددة

تفقد المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، منها أعمال تنفيذ تطوير طريق المدخل الغربي للمدينة طريق حسن علام، الرابط بين مدينة برج العرب الجديدة والساحل الشمالي الغربي بطول 8.5 كيلومتر.

تفقد أعمال تطوير الطرق للرابط مع طريق الساحل الشمالي

وأوضح أنه جارٍ حاليا تنفيذ أعمال الطبقة الرابطة «الأسفلت» في المسافة من 3500 إلى 4500 بالطريق الرئيسي الجانب الأيسر، حيث يشمل الطريق عددا من الأعمال الصناعية، مشيرا إلى أنه جرى تأكيد ضرورة الالتزام بالانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة والالتزام بكل معاير الجودة المطلوبة أثناء التنفيذ.

وفي سياق متصل، تابع المهندس السيد همام، أعمال الطرق الجاري العمل بها داخل المدينة، ومنها الطريق المؤدي للجامعة اليابانية والجامعة التكنولوجية، مؤكدا الالتزام بالبرنامج الزمني للمشاريع الجارية والتنفيذ بأعلى جودة ودقة.

وتابع رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة أعمال الزراعة الجاري تنفيذها بعدة مناطق، إذ جرى المرور على الأعمال الجاري تنفيذها بطريق المدخل الشرقي ومحور الجامعات ومنطقة الإسكان الاجتماعي، وكذا أعمال صيانة المسطحات الخضراء بالمدينة، مشددا على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بتنفيذ جميع البنود طبقا لمعايير الجودة المطلوبة، والانتهاء من التنفيذ في المواعيد المحددة بالبرامج الزمنية للمشروعات.