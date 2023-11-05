نقابة الزراعيين: ندعم «السيسي» بالانتخابات الرئاسية استكمالا للإنجازات

نظمت نقابة المهن الزراعية بمحافظة أسوان، وبحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، فعالية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالا لسلسلة الإنجازات غير المسبوقة، عبر سلسلة من الدعم غير المسبوق لقطاع الزراعة، ومنها مشروع زراعة 5 ملايين نخلة في محافظتي أسوان والوادي الجديد.

وقال نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنه جرى خلال اللقاء استعراض الميزة النسبية لمحافظة أسوان في الإنتاج الزراعي، ونصيبها من المشروعات القومية، ومنها مشروع توشكى لاستصلاح وزراعة أكثر من 500 ألف فدان، وزراعة مساحات كبيرة من الأراضي المستصلحة في وادي النقرة ووادي الصعايدة ووادي كوم إمبو، ومشروع حياة كريمة المرتبط أيضا بالقرى وتطويرها وعملية تبطين الترع لضمان وصول المياه لنهايات الترع، فضلا عن تميز محافظة أسوان بثروتها من نخيل التمر المتميز، سواء من أصناف التمور الجافة أو نصفة الجافة، والتي ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل لأهالي أسوان والمحافظات الأخرى.

خليفة: مشروع زراعة قصب السكر بالشتلات يخدم الصناعة الوطنية

وأضاف «خليفة»، أنه جرى خلال اللقاء إجراء حوار تفاعلي مع المهندسين الزراعيين والفلاحين ومزارعي القصب لتوعية مزارعي قصب السكر بأهمية الاستفادة من المشروع القومي لزراعة قصب السكر عن طريق الشتلات، خاصة أن هذه المحافظة تلقى اهتماما رئاسيا كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مشروع زراعة قصب السكر بالشتلات يقدم 4 فوائد للمزارعين ويخدم الصناعة الوطنية، وأن مزارعي القصب أكدوا أهمية المشروع في الحصول على أعلى إنتاجية من زراعة القصب بالنظام التقليدي وهو زراعة القصب بالعقلة وتوفيره استهلاك المياه بنسبة 40% عن نظام زراعة القصب بالعقلة، ودخولهم هذه المنظومة.

وأوضح نقيب الزراعيين أنه تم خلال اللقاء التشاركي استعراض ما تم تنفيذه من مشروع محطات شتلات قصب السكر، منها إنشاء محطتين لزراعة القصب بالشتل المحطة الأول في كوم امبو والثانية في وادي الصعايدة في أسوان، وأبدوا ترحيبهم واستعدادهم لدخول منظومة زراعة القصب بالشتل، مشيرا إلى إن هذا المشروعات تساهم في تغيير خريطة زراعة القصب في محافظات الصعيد.

زيادة سعر توريد قصب السكر

وأشار «خليفة»، إلى أن منظومة زراعة القصب بنظام الشتلات يحقق العديد من الفوائد الإضافية في زيادة الإنتاجية ومتوسط إنتاجية قصب السكر من الفدان لتصل إلى 60 طنا بدلا من 40 طنا حاليا، مشيرا إلى أن مزارعي القصب أشادوا بدور الحكومة في زيادة سعر توريد قصب السكر لمصانع السكر لهذا الموسم، والذي سيتم كسره اعتبارا من أول يناير المقبل بسعر 1500 جنيه بدلا من 1100 جنيه العام الماضي، بزيادة 400 جنيه للطن لتغطية ارتفاع أسعار مستلزمات زراعة قصب السكر.

وأيد نقيب الزراعيين ما تم طرحه المزارعين بخصوص زراعة قصب السكر بالشتل بالتدخل الحكومي لدى البنك الزراعي المصري للتوجيه بتقديم قروض ميسرة وتسهيلات بنكية للحصول على الشتلات وتخفيض أسعار شتلات قصب السكر، موضحا أن هذا المطلب يأتي في ظل حاجة الفدان إلى 6 آلاف شتلة بقيمة تصل إلى 20 ألف جنيه شتلات للفدان الواحد، وهو ما يتطلب تدخلا حكوميا بتقديم تسهيلات ائتمانية للتخفيف على مزراعي قصب السكر.