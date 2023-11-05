البدء في تنفيذ مسار خط السيب النهائي لمحطة الميات في قنا

عقدت الجهات المنفذة والمشرفة على أعمال تنفيذ خط السيب، اجتماعًا لبدء تنفيذ مسار خط السيب النهائي، لتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بنجع الميات التابع لقرية أبو مناع غرب، الذي تم إنشاؤها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعبداللاه خبير، رئيس مركز دشنا، شمالي قنا.

وتضمنت الجهات المنفذة ممثلين عن كل من شبكة الكهرباء، وشبكة المياه، والطرق، والتعليم واستشاري الشركة المنفذة والغاز الطبيعي، والصرف الصحي، وذلك لعمل محضر انضمامي للبدء في أعمال حفر خط السيب من وحدة المعالجة الثنائية بالميات.

وأوضح رئيس القرية، أبومناع غرب بمحافظة قنا حمادة صلاح جيلاني، أن شركة المياه تلتزم بوجود فني على علم باتجاهات الخطوط أثناء عمل الشركات في الحفر، بالإضافة إلى شركة الغاز، مع تواجد لجميع الجهات ورد الشيء لأصله بعد التنفيذ، ورفع المخلفات والردم والتسوية للطريق.

وتابع أنه جرى إنشاء المحطة على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع، وتتألف من 24 حوضًا للتجفيف و3 أحواض للتهوية و3 أحواض للترسيب النهائي، وتستوعب المحطة حوالي 20 ألف متر مكعب من المياه في اليوم، وتكلفتها المالية تصل إلى 450 مليون جنيه.

مشروع محطات الصرف

وأشار إلى أن مشروع التوسع الثاني في المحطة، سيخدم ما يقرب من 7 قرى في مركز دشنا، وهي: أبودياب شرق، وأبودياب غرب، والعطيات، والسمطا بحري، والسمطا قبلي، والعزب، والميات.

ويتألف المشروع من مبنى المدخل والمصافي، ومبنى الإدارة، ومبنى المحول، ومبنى الورش، ومبنى خزان التهوية، ومبنى أحواض التجفيف، ومبنى تركيز الحمقة، ومبنى خزان الترسيب، ومبنى أسطوانات الكلور، ومبنى خزان الكلور، ومبنى نوافخ الهواء، بالإضافة إلى مسجد.